„Ein Ausbruch wäre für uns eine Katastrophe“

Jetzt werden die Kontrollen an den heimischen Grenzen in Niederösterreich und Burgenland wegen der in unseren Nachbarländern Ungarn und Slowakei wütenden Maul- und Klauenseuche weiter verschärft. 24 Übergänge bleiben seit Samstag überhaupt geschlossen. Das Bundesheer hat im Burgenland bereits 53 Soldaten zur Dekontaminierung von Fahrzeugen im Assistenzeinsatz.