36-Jähriger saß auf Heroin hinter dem Steuer

Seine deutlichen Symptome verrieten am Samstagabend einen Welser Autofahrer (36). Der Lenker gab gegenüber der Polizei zu, dass er Heroin nasal und mittels Spritze konsumiert habe. Wenige Stunden später musste eine junge Raserin (20) in St. Georgen an der Gusen ihren Schein abgeben.