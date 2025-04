Suche nach Hütten-Personal vor der Wandersaison

Auch am Berg ändern sich die Zeiten

„Viele Bewerbungen kann man erst gar nicht ernst nehmen. Wenn das Wetter schön ist, wird die Hütte gestürmt. Wenn es schlecht ist, kommt keiner. Man verbringt trotzdem die meiste Zeit der Saison auf der Hütte“, so Poltura. Dem bereitet eine weitere Entwicklung Sorgen: „Man merkt zunehmend, dass die Gäste den Frust in die Berge mitnehmen. Früher hat es immer geheißen, am Berg ist immer alles gut und alle nett – so ist es leider nicht mehr überall.“