Wie ChatGPT den Runtastic-Mitgründer fitter macht

Die Digitalisierung in den Bereichen Sport, Fitness und Gesundheit – das fasziniert Gschwandtner zehn Jahre nach dem Verkauf der Runtastic-Anteile an adidas noch immer. Das zeigte sich auch bei der von Ahoi Kapptn! Initiierten Veranstaltung „Sports meet Technology“ in der Raiffeisen-Arena in Linz, bei der Gschwandtner einen Vortrag hielt. Der erfolgreiche Gründer und Investor sprach da über ...