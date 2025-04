Schuldenberg wuchs auf mehr als 13 Millionen Euro

„Haben seit geraumer Zeit Schritte gesetzt“

Konkret wurde am 30. Jänner das Sanierungsverfahren über die Gesellschaft eröffnet, die aufgrund sinkender Preise und ebenfalls schwächelnder Nachfrage enorm in Schieflage geraten ist. Überkapazitäten am Markt machten zusätzlich Druck auf die Preise. „Es ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben hier schon seit geraumer Zeit Schritte gesetzt, um dieser Situation Rechnung zu tragen“, verriet Chef Florian Teufelberger im Jänner. Auch Geld aus dem Unternehmensverbund war zugeschossen worden. Die Insolvenz konnte aber nicht verhindert werden.