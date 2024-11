Austropop, Landkrimi und Klassik: Es wird gedreht

Die Dreharbeiten laufen auch gerade beim dritten Teil der erfolgreichen Thriller-Serie „Im Schatten der Angst“. Unter dem Titel „Der Skorpion“ hat Julia Koschitz als forensischer Psychologin wieder einmal mit Selbstzweifel und Kriminellen zu kämpfen. Dafür wird seit 14. Oktober an verschiedenen Plätzen in Wien gedreht. Für zwei neue Fälle von „Blind ermittelt“ geht Publikumsliebling Philipp Hochmair sogar in den Tiergarten. Als Neuzugang darf die beliebte Claudia Kottal begrüßt werden.