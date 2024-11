Machen Sie mit und erfüllen Sie Weihnachtswünsche

Was in den Wunschbriefen steht

In Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Obdachlose und Menschen mit Behinderung, in Mutter-Kind-Häusern und Lerncafés wurde geschrieben, gebastelt und gemalt. In der Hoffnung, dass die Wünsche – sie reichen vom Stofftier bis zum Computerspiel oder einem Gutschein, um sich selbst etwas auszusuchen – in Erfüllung gehen werden.