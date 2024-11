Trump: „Habe vier Jahre auf diesen Tag gewartet!“

Harris: „Wir gehen nicht zurück!“

Kamala Harris hingegen rief fast zeitgleich zum Zusammenhalt und Finden von Lösungen auf. „Ich halte Menschen, die anderer Meinung als ich sind, nicht für Feinde“, so die 60-Jährige in der Stadt Allentown. „Wir gehen nicht zurück!“, skandierte sie. Hinter ihr stehen Amerikas Super-Promis: Taylor Swift, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé und Co. haben sich für Harris ausgesprochen.