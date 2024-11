Trump lüftet Geheimnis um seine Hautfarbe

„Ich habe die weißeste Haut, weil ich nie Zeit habe, in die Sonne zu gehen“, verriet der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. „Ich hätte an den besten Stränden der Welt sein können.“ Diese besitze er schließlich auch. Als ein Beispiel führte der ehemalige US-Präsident Great Turnberry in Schottland an. Seine Haut hätte somit auch „schön gebräunt sein können“.