Kraftwerk lässt Fische und Fluss schwinden

Unter den Bedingungen würden Fischerberechtigte beziehungsweise Eigentümer leiden. „Das Fischwasser will bei so einem geringen Wasserstand ja niemand mehr pachten.“ Ein weiteres Problem ist, dass durch das Kraftwerk ein schwankender Wasserspiegel entsteht. „So ist es ja auch in der Möll, dort kämpft man gerade dagegen“, sagt Müller und bringt einen Lösungsvorschlag ein: „Seitenbäche könnten für das Werk verwendet werden, das wäre eine bessere Option!“