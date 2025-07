Erstes Schladming-Konzert bereits ausverkauft

Um 10 Uhr startete am Dienstag der Vorverkauf für das Backstreet Boys-Konzert beim Ski-Opening in Schladming. Keine fünf Minuten später waren schon alle 15.000 Tickets für den Auftritt am 6. Dezember vergriffen. „Das ist ein neuer Rekord, so etwas gab‘s am ersten Tag noch nie“, war selbst Veranstalter Klaus Leutgeb überrascht. Doch, wer diesmal leer ausging, bekommt eine neue Chance.