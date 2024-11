Diese Frau rettete die Ehre des Iran

Das iranische Volk büßt seit 45 Jahren für diesen Unfall der Geschichte. Jeder, der den Iran kennt, erlebt dort zwei Welten Rücken an Rücken. Die Menschen quälen sich durch einen armseligen Alltag, während die Mullahs Milliarden Erdöldollars statt in den Aufbau des Landes in die Kriegsrüstung gegen Israel stecken. Jetzt drohen sie, das Volk in ihren eigenen Untergang hineinzuziehen, wenn sie daran denken, Israel nochmals angreifen.