Zuckerl-Sondierungen gehen in die zweite Runde

Edtstadler will „weiter zur Verfügung“ stehen

Edtstadler hatte am Sonntag in sozialen Medien noch einmal betont, ÖVP-Obmann Karl Nehammer auch weiterhin im Sondierungsteam bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung „mit vollem Einsatz zur Verfügung“ zu stehen. Ob er dieses Angebot annimmt, ließ man in seinem Büro bisher unbeantwortet. Edtstadler will ja künftig ihr Mandat im Nationalrat wahrnehmen und in ihrem Heimatbundesland Salzburg eine Rechtsanwaltskanzlei aufbauen. Die dafür notwendige Rechtsanwaltsprüfung hat sie.