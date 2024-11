Karoline Edtstadler verlässt die Spitzenpolitik

Auf die Nachricht, dass Karoline Edtstadler sich um kein Amt in der nächsten Regierung bemühen will, werden einige in der ÖVP mit Erleichterung reagieren. Wenn die Starken das Feld räumen, haben die Schwächeren freie Bahn. In der Praxis bedeutet Edtstadlers vorauseilender Verzicht auf einen Ministerposten die fast völlige Verniederösterreicherung des ÖVP-Regierungsteams.