Haslauer knallt Ministerin die politische Türe zu

Ministerin Edtstadler folgt Wilfried Haslauer als Landeshauptfrau nach! Dieses Gerücht gibt es in Salzburg schon länger. Nach dem Rückzug Edtstadlers aus der Bundespolitik in Wien lässt Haslauer, neben dem üblichen Lob zum Abschied, keine Spekulationen zu. „Der mittelfristige Fahrplan der Salzburger Volkspartei bleibt unverändert und klar: Stefan Schnöll soll noch in dieser Legislaturperiode als Landesparteiobmann und Spitzenkandidat Haslauer nachfolgen“, heißt es aus der Landespartei bereits am Sonntag. Haslauer knallt damit Edtstadler die Türe zu.