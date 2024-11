Berlin: Ein Krisengespräch jagt jetzt das andere

SPD-Generalsekretär: „Alle müssen sich am Riemen reißen“

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch zeigte sich am Montag optimistisch, dass sich SPD, Grüne und FDP auf ein gemeinsames Konzept zur Ankurbelung der Wirtschaft einigen können. Sein Appell lautete: „Alle müssen sich am Riemen reißen. Weglaufen gilt nicht. Wir haben eine Verantwortung, eine verdammte Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten.“ Lindner selbst legte noch einmal nach und unterstrich seine Forderung nach einer Wende in der Wirtschaftspolitik. „Niemand kann akzeptieren, dass Deutschland wirtschaftlich nach hinten durchgereicht wird“, schrieb er auf X.