Verhandlungsferien | Großartige Ideen

Großartige Ideen. Was wahr ist, hat die „Krone“ online bereits Samstag Abend und dann in der Sonntags-Ausgabe groß vermeldet: Karoline Edtstadler, ÖVP-Europa- und Verfassungsministerin, der man gerne Ambitionen in alle möglichen Richtungen nachsagt, tritt einen Schritt zurück und will der nächsten Regierung nicht mehr als Ministerin angehören. Das kommentiert Claus Pándi in unserer Montag-Ausgabe. Mit ihrer Absage an den Kanzler, meint er, habe sie eine gesunde Portion Realismus bewiesen. Denn „angesichts des wirtschaftlichen Zustands Österreichs und der politischen Weltlage werden bei einer Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos schon ziemliche Koryphäen anheuern müssen, um das Land auf die Erfolgsspur zu bringen“, schreibt der „Krone“-Politik-Insider. Ein bloßer Anti-FPÖ-Kurs werde nicht nur erst am Ende, sondern schon am Anfang zu wenig sein. Pándi ergänzt: „Allerdings soll man der künftigen Regierung nicht jetzt schon misstrauen. Vielleicht werden Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger unterschätzt und sie überraschen uns demnächst mit ganz großartigen Ideen für die kommenden Jahre.“ Das wäre wahrscheinlich ein Wunder. Aber ein solches würde unser Land wohl benötigen.