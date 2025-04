Haushaltsunfälle führten 2024 die Statistik an

3000 Menschen starben bei Unfällen

Bei Verkehrsunfällen verletzten sich laut Kuratorium für Verkehrssicherheit 92.100 Menschen. Mehr als 3000 Personen verloren ihr Leben. „Das Unfallgeschehen in Österreich verursacht jedes Jahr immens viel Leid, bindet enorme personelle Ressourcen in den Spitälern und erhöht natürlich auch in vielerlei Hinsicht die Sozialausgaben, weil Krankenbehandlungen und Reha-Maßnahmen mit hohen Kosten verbunden sind“, sagte Schimanofsky.