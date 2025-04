Aktivistin Windl darf nicht mehr nach Österreich

Schwere Vorwürfe gegen deutsche Aktivistin

Windls Anwalt Ralf Niederhammer zeigt sich empört: Trotz ihrer langen Aufenthaltsdauer in Österreich wirft man ihr eine „schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit“ vor – wegen ihrer Aktivitäten bei der „Letzten Generation“ und ihrer Social-Media-Präsenz. Besonders absurd: Das BFA unterstellt ihr sogar, die politischen Verhältnisse in Österreich verändern zu wollen. „Dabei setzt sie sich lediglich für die Umsetzung der Klimarats-Forderungen ein – das ist doch grotesk“, so der Anwalt.