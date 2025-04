ÖVP-Minister: So geht EU gegen Trumps Zölle vor

Erstes Paket jetzt, zweites Paket folgt Mitte April

Ein erstes EU-Zollpaket soll bereits in den nächsten Tagen in Kraft treten. „Damit wollen wir gezielt Prestigeprodukte der USA treffen“, betonte Hattmannsdorfer. Ein zweites Paket solle dann Mitte April folgen, bei dem seiner Meinung nach vor allem republikanische US-Bundesstaaten getroffen werden sollten. Im Falle des Scheiterns von Verhandlungen sollte ein drittes Paket Tech-Konzerne treffen, aber auch in der Regulatorik Schritte vorsehen, so der Minister vor dem Treffen mit seinen Amtskollegen.