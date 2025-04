Vienna City Marathon vermeldet Finisher-Rekord

Das jüngere Alterssegment im Bereich 21 bis 35 Jahren hat einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung. Da passt es gut hinein, dass es mit dem in 2:08:28 Stunden siegreichen 21-jährigen Äthiopier Haftamu Abadi den jüngsten Sieger der VCM-Geschichte gegeben hat. Zudem geht die Frauen-Quote immer weiter nach oben. Inklusive der in 2:24:14 Std. vorangelegenen Kenianerin Betty Chepkemoi stieg der weibliche Anteil an Marathon-Finishern erstmals über 25 Prozent. Über den Halbmarathon geht diese Tendenz bei aktuell 46 Prozent mit großen Schritten in Richtung 50:50.