Herzzerreißende Nachricht für William und Harry

Graham Craker war mehr als nur ein Leibwächter. Er war ein Vertrauter, ein Freund, ein Fels in der Brandung für die jungen Prinzen. Besonders in den Tagen nach Dianas Tod war er eine wichtige Stütze für William und Harry. Am Tag ihrer Beerdigung saß Craker auf dem Vordersitz des Leichenwagens und begleitete Diana auf ihrer letzten Reise.