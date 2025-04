Axtmord: „Bruder hat mich sexuell missbraucht!“

Doppelkopfaxt und Fleischmesser

Mit einer Doppelkopfaxt, die zur Deko an der Wand hing, und einem Fleischmesser soll der damals 14-Jährige über seinen schlafenden Bruder hergefallen sein. „Mit enormer Kraft schlug er auf ihn ein“, so die Staatsanwältin. Mindestens 20 wuchtige Hiebe und elf Stiche und Schnitte zählte die Gerichtsmedizinerin. „Als er reglos in einer Blutlache lag, packte der Angeklagte seelenruhig seinen Rucksack und ging spazieren.“