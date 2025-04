Chefanalyst: Warum es noch schlimmer kommen dürfte

Deuber hat bereits im Spätherbst empfohlen, eher aus Aktien in andere Anlageklassen wie z.B. Staatsanleihen umzuschichten. Seine damalige Einschätzung kann man also als prophetisch bezeichnen. Und jetzt? Deuber: „Wir haben es aktuell mit Marktbewegungen wie bei Ausbruch der Covid-Pandemie oder in der globalen Finanzkrise zu tun. Damals sind die Schocks an den Börsen nur durch eine internationale Politik-Koordination gestoppt worden, etwa indem die Zentralbanken sich weltweit abgestimmt haben. Ich sehe aber nicht, dass es in den kommenden Tagen eine sinnvolle politische Koordination mit den USA geben wird! Und solange es kein Zeichen einer Koordination gibt, sehe ich auch kein Zeichen für eine Erholung der Börsenmärkte.“