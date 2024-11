Warum ein altes Versprechen nicht eingelöst wird

Nicht nur die Postenschacherei stand am vergangenen Montag in der Sonderlandtagssitzung im Fokus. Auch über das Sparpaket des Landes wurde hitzig debattiert. Und dabei brachten die Freiheitlichen unter Klubobmann Erwin Angerer auch einen Dringlichkeitsantrag zur Reduktion der Regierungsmitglieder ein. Das kam bei den Regierungsparteien verständlicherweise nicht sonderlich gut an und deshalb wurde der Antrag auch abgeschmettert.