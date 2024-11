TikTok als neuer Markt für Weinliebhaber entdeckt

Ein Erfolg nach dem anderen

Mit ihrer erlesenen Auswahl punktet Silvia Heinrich ohnehin in vielerlei Hinsicht. Mit der Höchstwertung von 99 Punkten wurde ihr „Cupido l’amour au tournant“ Jahrgang 2019 zum Falstaff-Sieger der Reserve-Trophy gekürt. Mit fünf Kronen bei Vinaria schaffte ihr Weingut – in der Top-Liga längst angekommen – die Aufnahme in die „Hall of Fame“. Ihr Blaufränkisch „Vitikult 2022“ wurde zum Ö1-Rotwein 2024 auserkoren. Und bei der Rot-Goldenen Traube glänzt die Koryphäe der Branche stets im Finale. Jetzt sind die verheißungsvollen Blicke auf TikTok gerichtet.