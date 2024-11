Neue Natur-Inseln statt Kraftwerk an der Mur

Ob damit ein Murkraftwerk im Lungau völlig vom Tisch ist, will der Bürgermeister nicht im Detail beurteilen. „Ich bin kein Gewässerökologe. Aber es gibt mit mir dazu jedenfalls keine aktuellen Gespräche.“ Das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf Schutz im Hochwasserfall, denn in der 94 Quadratkilometer großen Gemeinde münden auch mehrere kleinere Zubringer aus Gräben in die Mur ein. Zuletzt richtete Starkregen auch in Ramingstein vermehrt Schäden an. 2022 stürzte ein Feuerwehrauto ab.