Leiche von Drexler im Wald gefunden

Fluchtauto in der Nähe der Tatorte entdeckt

So auch in der Nacht auf Samstag. Denn die Polizei durchsuchte erneut das Gebiet rund um die Fundstelle des Fluchtautos, nahe dem Tatort des ersten Mordes in Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden) ab. Auch Drohnen und Wärmebildkameras wurden dabei eingesetzt. Am Samstag wurde dann seine Leiche entdeckt.