Noch keine Spur zu Amok-Jäger, Suche intensiviert

Wo ist Roland Drexler? Am Freitagvormittag gab es erstmals, nachdem am Montag zwei Jäger erschossen worden waren, einen Fahndungserfolg nach dem mutmaßlichen Täter: Ein Zeuge hatte, wie berichtet, das Fluchtauto des Gesuchten entdeckt, in einem Waldstück zwischen Altenfelden und Arnreit im Mühlviertel.