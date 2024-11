Kreuzerl machen in der Stadt, die niemals schläft

Gähnende Leere im Tower selbst

So hektisch es auf der Straße vor dem Tower ist, so menschenleer präsentiert er sich innen – der Shop mit Trump-Souvenirs hat geschlossen, in der Bar mit großem Trump-Porträt an der Wand ist es dunkel. Portier Aaron aus der Bronx ist alleine in der großen Lobby: „Ich arbeite seit 40 Jahren hier. Trump habe ich noch nie gesehen, der hat einen eigenen Eingang.“ Wie die Wahl ausgehen wird, kann er nicht sagen: „Nicht am Arbeitsplatz – hoffentlich wird es nicht schlimm.“