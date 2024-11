Julia Roberts macht Trump-Wähler fuchsteufelswild

„Hast du die richtige Wahl getroffen, Schatz?“

Gleichzeitig machen die Frauen ihr Kreuz bei Kamala Harris, beide gehen zurück zu ihren wartenden Ehemännern. Einer sagt: „Hast du die richtige Wahl getroffen, Schatz?“ Die Frau antwortet lächelnd: „Das auf jeden Fall“. Roberts Stimme ertönt aus dem Off: „Denk daran, was in der Wahlkabine passiert, bleibt in der Wahlkabine.“