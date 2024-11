„Krone“-Serie aus den USA zu Hass-Duell des Jahres

Schon am Samstag meldet sich indes Clara Milena Steiner von der „Kärntner Krone“ aus New York. Sie hat Österreicher, die im „Big Apple“ leben, befragt, wie sie sich entscheiden würden. Am Sonntag folgt das Wahl-ABC von Professor Peter Filzmaier. Unser Politik-Experte ist in Washington, D. C. und wird sodann auch die Folgen der Wahl analysieren.