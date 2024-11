Auf „Todesstrecke“ sind noch immer Raser unterwegs

„Hier brettern die Autos mit weit über 100 km/h entlang“, ärgert sich ein Anrainer der Rosental-Straße, die von Ferlach in Richtung St. Margareten im Rosental führt. Und das, obwohl in den Ortschaften eine 70 km/h-Beschränkung herrscht. Besonders in der kleinen Ortschaft Otrouza bei Ferlach würde es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen, denn „es wird auf der unübersichtlichen Stelle auch überholt.“