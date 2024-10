Bregenzer überraschte der Cup-Sieg nicht wirklich

Als Mario Vucenovic in Minute 79 zum 2:1 Siegtor im ÖFB-Cup-Achtelfinale daheim gegen den GAK traf, nur vier Minuten nachdem der Bundesligist ausgeglichen hatte, jubelte SW Bregenz-Trainer Regi van Acker mit geballten Fäusten an der Seitenlinie. Sein Team hatte wieder einen Meilenstein in dieser Saison gesetzt, zog ins Cup-Viertelfinale ein und trifft Ende Jänner auswärts auf den Wolfsberger AC.