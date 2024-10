Alte Tugenden | Neue Zeiten

Alte Tugenden. Ja, als die noch gelebt haben… Nein, es war, auch in der Politik wie in vielen anderen Bereichen, früher keineswegs alles besser. Aber an manche verstorbene Persönlichkeiten erinnert man sich - gerade zu Allerheiligen und Allerseelen, wenn wir der Toten gedenken – immer wieder. Bruno Kreisky († 1990), der legendäre Bundeskanzler ab 1970, der unser Land durchlüftet hat – auf den beruft sich der aktuelle SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler so gerne. Es bleiben aber erhebliche Zweifel, ob er das Besondere an Kreisky verstanden hat: Das Land modernisieren und – das Allerwichtigste: die Menschen dabei mitnehmen. Auch an den seligen Alois Mock († 2017) darf man sich erinnern, den ÖVP-Chef und Vizekanzler in den Achtzigern und Neunzigern, der sich jahrzehntelang für das Verbindende auch zwischen den Parteien so sehr und durchaus erfolgreich einsetzte. An Jörg Haider († 2008) soll man ebenso denken, den „Vater“ des FPÖ-Wunders, der Intellektualität und Volksverbundenheit wie keiner vor und nach ihm verbinden konnte. Nicht alle trauern allen diesen einstigen Polit-Größen nach. Aber an manche ihrer Tugenden darf man sich und die Politiker unserer Tage schon erinnern: An ihre Weltoffenheit, offen auch für Vertreter anderer politischer Richtungen. Und offen vor allem für die Menschen im Land.