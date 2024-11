Raimund „Tschako“ Jägers Heimat

Was bleibt? Für mich das Andenken an einen Menschen, den ich bewundert, aber nie beneidet habe. Und es bleibt ein Bild, das ich sicher nie mehr vergessen werde. Als wir nämlich an dem kalten Wintermorgen, an dem Raimund beerdigt wurde, alle an seinem Grab standen, nahm Maria eine Blockflöte aus ihrer Jackentasche und spielte ihrem so sehr geliebten Bruder ein Wiegenlied. Ein herzzerreißenderes Farewell habe ich noch nie in meinem Leben gehört.