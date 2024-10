Polizisten von Mann in Wien bespuckt und getreten

Mehrere Bewohner eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten sind am Mittwoch von einem 53-Jährigen aus bislang unbekanntem Grund attackiert worden. Zuvor soll er an die Wohnungstüre von einem Bewohner geklopft haben. Dann mussten auch die einschreitenden Beamten seinen Zorn zu spüren bekommen – er griff sie mit Tritten an und bespuckte sie.