Konkurs statt Sanierung für Benkos Signa Prime!

Top-Immobilien gebündelt

Das finanzmarode Unternehmen legte gegen den OLG-Entscheid Revision ein, doch der Oberste Gerichtshof bestätigte die Ablehnung. Damit steht fest: Es wird keine Sanierung in Eigenverwaltung geben, stattdessen wird die Signa Prime Selection AG, in welcher bekanntlich die Top-Immobilien in Innenstadtlagen gebündelt waren, in den Konkurs geschickt.