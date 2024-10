Peschorn: Kritik an Signa-Verfahren und Job-Absage

„Gefahr einer Parallelwelt, einer Signa zwei“

„Was macht der Herr Benko und wo ist das Vermögen hingekommen?“, sei die zentrale Frage, so Peschorn im ORF. Wenn man dies nicht wisse, bestehe „die Gefahr, dass eine Parallelwelt aufgebaut wird, vielleicht ein Signa zwei“. Er äußerte die Sorge, dass möglicherweise „Assets, die derzeit in dem Signa-Konglomerat vorhanden sind“ in eine neue „Konstruktion“ – etwa angedockt an bereits bestehende Stiftungen – übergeführt werden. „Das sind Gefahren, und denen sollte man begegnen“, hielt er fest.