Rekord-Pleite: Konkursantrag auch gegen Nachfolger

45 Millionen Euro Schulden

Schon im Vorjahr war geomix, unter anderem Ausstatter des ÖFB, in die Insolvenz geschlittert. Der Schuldenberg belief sich auf fast 45 Millionen Euro. Am 1. Jänner 2024 versuchte man einen Neustart, doch auch dieser ging schief: Im Mai wurde am Landesgericht Leoben erneut ein Konkursverfahren eröffnet.