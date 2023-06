Steirischer Sporthändler Geomix ist pleite

Online-Shop mit Basis in Liezen

Das Unternehmen mit Sitz in Liezen hat hauptsächlich Sportartikel für den Teamsportbereich im Direktvertrieb sowie über einen eigenen Webshop verkauft. Zu dem Unternehmen gehören sechs Tochtergesellschaften, zum Teil im Ausland. Weiters ist mit geomixde Vertriebs GmbH eine Gesellschaft in Gründung, es gibt Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.