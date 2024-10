Pleitewelle rollt weiter: Schon 10 Fälle pro Woche

Private im Schnitt mit über 100.000 Euro in der Kreide

Auch im privaten Bereich ist die Lage kaum besser, es droht das dritte negative Rekordjahr in Folge. Bis Ende September wurden in der Steiermark 761 Privatkonkurse eröffnet, der Höchststand von 1049 Verfahren im Gesamtjahr 2022 könnte übertroffen werden. Seit 1995 gibt es die Möglichkeit des Privatkonkurses, die höchsten Jahreswerte wurden in der Steiermark in den vergangenen beiden Jahren verzeichnet.