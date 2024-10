Wie Geheimagenten einst Geheimnisse ablichteten

Spionen und Detektiven auf der Spur

Seine ungewöhnlichsten und ältesten Ablichtungsapparaturen: Eine französische Spionage- bzw. Geheimagenten-Kamera vom Beginn des 20. Jahrhunderts sowie das englische Gegenstück aus der spätviktorianischen Zeit im London der 1890er-Jahre. Was damals zur Standardausrüstung der Sherlock- Holmes-Detektive gehörte, regt heute zum Schmunzeln an. „Unauffällig war die von einem gewissen Jonathan Fallowfield erfundene Kamera ganz sicher nicht. Denn sie war als übergroße, hölzerne Aktentasche oder auch als überdimensioniertes Paket samt Guckloch getarnt“, schmunzelt der junge Sammler aus Obergrafendorf. Dennoch regt die „Facile Camera“ die Fantasie an und katapultiert einen zurück in die dunklen, mit Gaslampen beleuchtende Seitenstraßen des Empires. Und plötzlich scheint auch Jack the Ripper nicht weit.