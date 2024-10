Deutsche Inflation überraschend stark gestiegen

Teuerung wird wieder ansteigen

Die Bundesbank stimmt in ihrem aktuellen Monatsbericht auf eine höhere Inflation ein. „In den nächsten Monaten wird die Teuerungsrate voraussichtlich wieder ansteigen“, betonte sie darin. „Der Grund hierfür sind unter anderem Basiseffekte bei Energie.“ So hätten die Rohölpreise im September des vergangenen Jahres einen Hochpunkt erreicht und seien danach wieder gesunken, was nun die Inflation antreiben könnte.