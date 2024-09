Deutsche Inflation auf 1,6 Prozent zurückgegangen

Schon in den vergangenen Monaten hat sich die Inflation in Österreichs Nachbarland deutlich abgeschwächt. So lag der Welt im August bei 1,9 Prozent, im Juli noch bei 2,3 Prozent. Ökonominnen und Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation weiter sinkt. Für heuer wird mit einem Preisanstieg um 2,2 Prozent gerechnet, für 2025 nur noch mit zwei Prozent.