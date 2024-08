„Zadic gefährdet die Korruptionsbekämpfung“

Zuletzt hatte der „Falter“ die hohe Personalfluktuation in der WKStA unter der Leitung von Ilse Maria Vrabl-Sanda hart kritisiert: Hinter den Kulissen zerfalle demnach das „Ibiza-Team“, das sich „seit 2019 akribisch in Zehntausende Aktenseiten eingearbeitet hat“. Der langjährige Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic kümmere sich nun, mangels Perspektive in der WKStA, „als Richter in St. Pölten um Wirthausraufereien statt um Sebastian Kurz.“ Weiters hieß es: „Die Behörde fährt gegen die Wand – ohne dass Alma Zadić der Behördenleiterin Ilse Maria Vrabl-Sanda ins Steuer greift.“