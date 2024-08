Justizwache-Vertreter: „Strafvollzug hat fertig!“

Was läuft schief? „Speziell in den letzten beiden Monaten ist die Anzahl jener Wachebeamten, die aus dem Dienst austreten, noch einmal gestiegen. Die Hintergründe sind unterschiedlich. Manche wechseln in andere Berufsgruppen, andere gehen zur Polizei“, sagt Norbert Dürnberger von der Justizwache-Gewerkschaft. Gemeinsam mit dem Gewerkschafts-Vorsitzenden Albin Simma fordert er die Justizministerin erneut zum Krisengipfel auf.