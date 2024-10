„Phasmophobia“ sucht jetzt auch Konsolen heim

Am grundlegenden Spielprinzip hat sich nichts geändert. Ganz in der Tradition von „Ghostbuster“ Dr. Egon Spengler können sich in „Phasmophobia“ bis zu vier Spieler via Online-Koop auf die Geisterjagd begeben und an verschiedensten Spukorten mit allerlei Gerätschaften paranormalen Aktivitäten auf den Grund gehen.