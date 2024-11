Diese Tipps rund ums Wickeln sollten Eltern kennen

Es ist so weit: Der langersehnte Nachwuchs ist auf die Welt gekommen! Eine sehr aufregende Zeit für die ganze Familie. Und die Eltern haben einiges zu lernen, wenn es sich um das erstgeborene Kind handelt. Mehrmals täglich muss man seinem Baby die Windeln wechseln – in den ersten Wochen und Monaten etwa acht- bis zehnmal täglich. Ein an sich simpler Vorgang, der aber dennoch Wissen um einige Grundregeln sowie ein wenig Übung erfordert. Beim Wickeln geht es nicht nur um das Wechseln der Windel, sondern auch um eine Möglichkeit, mit seinem Kind in Kontakt zu treten – man sollte sich also auch Zeit dafür nehmen.