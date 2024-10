Wilde Horner-These: „Er hätte keine Chance gehabt“

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat eine eigenwillige Erklärung für die Zwischenfälle in Mexiko präsentiert, für die Max Verstappen zwei Zeitstrafen kassierte. Er sieht die eigentliche Schuld nämlich beim Konkurrenten. „Norris hat in der entscheidenden Runde gar keine Chance gehabt, die vierte Kurve zu kriegen“, so Horner.